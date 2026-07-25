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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Sakit Gigi dengan 3 Bahan Alami Ini

Sabtu, 25 Juli 2026 – 09:05 WIB
Obati Sakit Gigi dengan 3 Bahan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus diatasi.

Kalau tidak diatasi dengan baik, lama kelamaan rasa sakitnya bisa tidak tertahankan.

Selain minum obat pereda sakit sambil menunggu pergi ke dokter, Anda juga bisa menggunakan beberapa bahan alami.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Garam

Ya, Anda bisa gunakan garam sebagai bahan alami juga tradisional sakit gigi berlubang.

Garam mengandung antiseptik dan antibakteri. Anda bisa menggunakan air garam sebagai obat kumur untuk mengurangi peradangan serta nyeri, mengatasi infeksi, serta mencegah perkembangan bakteri di mulut.

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Berikut cara menggunakannya: Larutkan 1 sendok teh garam dalam segelas air hangat.

Kumur larutan tersebut hingga menyapu semua bagian mulut selama satu menit.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati sakit gigi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja garam.

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TAGS   bahan alami  sakit gigi  garam  bawang putih 
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