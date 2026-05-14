Obati Sakit Gigi dengan 5 Bahan Alami Ini

Kamis, 14 Mei 2026 – 07:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Penderitaan itu bisa berlangsung berhari-hari dan rasanya tentu saja tidak nyaman.

Lantas apa solusinya? Tenang, Anda bisa menggunakan bahan alami rumahan untuk meredakan sakit gigi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obat kumur air garam

Bahan alami pertama untuk mengobati sakit gigi ialah air garam.

Setiap kali ada rasa sakit yang menyengat di gigi, coba bilas mulut dengan air garam.

Anda juga bisa menggosokkan sedikit garam ke bagian yang sakit. Ini akan langsung membantumu melonggarkan pecahan-pecahan gigi pada gigi berlubang.

2. Kompres dengan es

Untuk mengurangi pembengkakan dan membantu meredakan nyeri, kompres es atau apa pun yang dingin bisa digunakan untuk mengompres area yang nyeri dari luar.