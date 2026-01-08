Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Sakit Kepala dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Kamis, 08 Januari 2026 – 07:08 WIB
Obati Sakit Kepala dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini - JPNN.COM
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Namun, tahukah kamu bahwa faktor makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa memicu sakit kepala.

Hal itu disebabkan komposisi serta kandungan kimiawi makanan.

Baca Juga:

Untuk membantu menghilangkan sakit kepala, ada beberapa rekomendasi buah yang dapat kamu coba.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Siapa sangka pisang bisa menghilangkan rasa sakit kepala. Karena, pisang mengandung kalium yang tinggi dapat membantu mengembalikan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang hilang saat mengalami sakit kepala.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, satu pisang berukuran medium mengandung 32 miligram magnesium, yang bisa meningkatkan kadar magnesium kepada penderita.

2. Semangka

Selain segar, semangka bisa menghilangkan sakit kepala akibat dehidrasi.

Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu meredakan sakit kepala dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja pisang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sakit kepala  Buah  pisang  nanas 
BERITA SAKIT KEPALA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp