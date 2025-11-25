Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Sakit Perut dengan Mengonsumsi 4 Jenis Makanan Ini

Selasa, 25 November 2025 – 08:29 WIB
Obati Sakit Perut dengan Mengonsumsi 4 Jenis Makanan Ini - JPNN.COM
Ilustrasi buah pepaya. Foto: hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT perut merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Untuk mengobati sakit perut, Anda biasanya mengonsumsi herbal.

Namun, makanan tertentu bisa membantu menenangkan perut dan memperbaiki pencernaan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pepaya

Salah satu buah yang bisa membantu mengobati sakit perut ialah pepaya.

Pepaya mengandung papain dan chymopapain. Enzim-enzim itu menenangkan perut dengan memecah protein, menghasilkan lingkungan asam yang sehat.

Baca Juga:

Pepaya meredakan gangguan pencernaan dan mengatasi sembelit.

2. Jahe

Jahe mengandung gingerol dan shogaol, zat kimia alami yang membantu mengendurkan otot-otot di saluran usus. Jahe menjadi penawar mual dan muntah yang baik.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengobati sakit perut dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kaldu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sakit Perut  Makanan  Jahe  kaldu 
BERITA SAKIT PERUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp