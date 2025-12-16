Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Sakit Tenggorokan dengan Mengonsumsi 4 Jenis Teh Ini

Selasa, 16 Desember 2025 – 08:56 WIB
Obati Sakit Tenggorokan dengan Mengonsumsi 4 Jenis Teh Ini - JPNN.COM
Ilustrasi teh jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat Anda rentan terserang beberapa penyakit.

Salah satunya ialah sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan membuat Anda kesulitan untuk menelan makanan dan minuman.

Namun, ada beberapa jenis teh yang bisa membantu mengobati sakit tenggorokan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh akar licorice

Teh akar licorice bisa meredakan sakit tenggorokan atau batuk. Hal ini disebabkan karena teh licorice mengandung senyawa yang bisa melapisi tenggorokan dan membantu meredakan gatal pada tenggorokan.

Teh akar licorice diketahui mengandung khasiat antivirus dan antimikroba yang bisa membantu melawan penyakit yang menyebabkan sakit tenggorokan.

Baca Juga:

2. Teh chamomile

Teh chamomile memiliki antiinflamasi untuk mengurangi pembengkakan dan kemerahan.

Tidak hanya itu, teh herbal ini juga salah satu obat herbal tertua yang diketahui banyak mengobati berbagai kondisi kesehatan.

Ada beberapa jenis teh yang bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dengan cepat dan salah satunya teh akar licorice.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sakit tenggorokan  Teh  Teh Hijau  teh akar licorice 
BERITA SAKIT TENGGOROKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp