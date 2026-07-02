Obell Raih IMI Awards Sebagai Juara Nasional Drift Pro 2 2025

jpnn.com, JAKARTA - Drifter muda Indonesia Rofbell Ardante Sahroni atau yang akrab disapa Obell, menambah catatan prestasinya di dunia balap drifting nasional.

Dia menerima penghargaan IMI Awards sebagai Juara Nasional Drift Kelas Pro 2 musim 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, dalam ajang IMI Awards 2025 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu (1/7).

Bagi insan olahraga otomotif tanah air, IMI Awards menjadi salah satu bentuk penghargaan tertinggi bagi atlet yang berhasil menorehkan prestasi sebagai juara nasional di cabang masing-masing.

Obell mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut.

Menurut dia, penghargaan itu merupakan buah kerja keras banyak pihak yang telah mendukung perjalanannya selama satu musim kompetisi.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa menerima penghargaan ini. Ini pencapaian yang sangat berarti, tetapi tentu bukan hasil kerja saya sendiri."

"Ada keluarga, tim ASC Monster Drift, para pendukung, dan sponsor yang terus memberikan kepercayaan. Terima kasih atas semua dukungannya," ujar Obell dalam keterangannya, Kamis (2/7).