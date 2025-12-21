Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Objek Wisata Guci Ditutup Sementara Setelah Banjir Bandang

Senin, 22 Desember 2025 – 02:49 WIB
Petugas TNI/Polri, warga, dan sukarelawan pada Minggu (21/12/2025), membersihkan sisa sampah di lokasi Kawasan Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal akibat banjir bandang di Sungai Gung, di Tegal, yang terjadi Sabtu (20/12/2025) . ANTARA/HO-Polres Tegal

jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menutup sementara pemandian air panas Pancuran 13 dan Pancuran 5 kawasan objek wisata Guci untuk pengunjung, setelah kawasan itu dilanda banjir bandang aliran Sungai Gung pada Sabtu (20/12) sore.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tegal Akhmad Uwes Qoroni mengatakan saat ini kawasan objek wisata sedang dilakukan pembersihan sisa sampah di Pancuran 5 dan lokasi lainnya yang terdampak banjir bandang.

"Setelah bersih secepatnya difungsikan lagi untuk wisatawan," kata Akhmad di Tegal, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi tetapi beberapa fasilitas masih terdampak terutama Pemandian Air Panas Pancuran 13 dan Pancuran 5, sehingga untuk sementara belum bisa digunakan.

Menurut dia, pihaknya berupaya melaksanakan langkah antisipasi keselamatan dan memastikan lokasi objek wisata Guci tetap aman untuk wisatawan.

"Saya menginformasikan bahwa destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi. Hanya saja untuk Pemandian Air Panas Pancuran 13 dan Pancuran 5 sementara belum bisa digunakan akibat luapan air sungai. Tetapi pengunjung tidak perlu khawatir karena tim selalu memantau kondisi secara rutin," tuturnya.

Dia mengingat dengan kondisi cuaca yang masih sering terjadi hujan khususnya di wilayah atas maka pengunjung perlu meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan bersama.

