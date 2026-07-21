Ocean Institute of Indonesia Diresmikan untuk Perkuat SDM Kelautan dan Perikanan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Ocean Institute of Indonesia (OII) sebagai transformasi dan integrasi 11 satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, di Jakarta, Selasa (21/7).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembentukan OII merupakan hasil dari proses panjang yang diawali dengan peninjauan langsung ke seluruh satuan pendidikan vokasi di bawah KKP.

"Saya sudah datangi semua. Lalu kemudian saya perhatikan di lingkungan dalamnya dan seterusnya. Saya ingin ini disatukan," ujar Trenggono.

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Sebanyak 11 satuan pendidikan yang tergabung dalam OII meliputi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, sembilan Politeknik Kelautan dan Perikanan yang tersebar di berbagai daerah, serta Akademi Komunitas Wakatobi.

Integrasi ini dilakukan untuk menyatukan visi pendidikan vokasi di sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Trenggono, OII akan menghadirkan pembaruan menyeluruh, mulai dari peningkatan fasilitas, penyempurnaan kurikulum berbasis industri, hingga penetapan indikator keberhasilan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan daya saing global.

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Dia menjelaskan setiap kampus dalam OII nantinya akan memiliki spesialisasi sesuai potensi dan kebutuhan sektor kelautan, seperti bidang penangkapan ikan, budi daya, maupun pengolahan hasil perikanan sehingga tidak lagi mengajarkan kompetensi yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pembentukan OII sejalan dengan perhatian pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan.