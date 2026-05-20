Oceanman Bali 2026 Kembali Digelar, Peserta Tembus 900 Orang dari 27 Negara

jpnn.com - Setelah dua tahun menghilang dari kalender olahraga internasional, Oceanman Bali Indonesia 2026 kembali dengan gebrakan besar. Ajang renang laut bergengsi dunia itu mengalami lonjakan peserta hingga 30 persen, menandakan antusiasme pecinta open water swimming semakin menggila meski sempat vakum panjang.

Digelar pada 19-21 Juni 2026 di Pantai Kedonganan, Bali, Oceanman Bali kembali masuk dalam rangkaian resmi Oceanman World Series dengan mengusung tema "Waves of Change".

Comeback ini langsung mencuri perhatian karena jumlah peserta yang mendaftar sudah menembus lebih dari 900 orang dari 27 negara, jauh melampaui edisi terakhir tahun 2023 yang diikuti sekitar 700 peserta.

Lonjakan peserta tersebut menjadi sinyal kuat Bali masih menjadi magnet utama bagi komunitas renang perairan terbuka dunia. Negara-negara seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Rusia hingga Uni Emirat Arab dipastikan mengirimkan wakilnya untuk meramaikan persaingan di laut Bali.

Chairman Oceanman Indonesia, Wibowo Suseno Wirjawan, menyebut tingginya animo peserta internasional menunjukkan tren open water swimming yang terus berkembang pesat secara global. Menurutnya, kombinasi panorama laut Bali dan lintasan renang yang menantang membuat seri Indonesia menjadi salah satu favorit dalam kalender Oceanman dunia.

"Fenomena ini menunjukkan meningkatnya minat terhadap open water swimming secara global. Dengan latar laut Bali yang ikonik dan jalur renang yang menantang, Oceanman Bali menjadi salah satu seri yang paling diminati dalam kalender internasional. Tak hanya menghadirkan persaingan olahraga, kehadiran ratusan peserta internasional juga membawa dampak langsung bagi sektor pariwisata." katanya.

Tak hanya menghadirkan persaingan kelas dunia, Oceanman Bali 2026 juga menjadi ajang berkumpulnya atlet profesional hingga pecinta olahraga air dari berbagai negara dalam satu arena internasional.

Tahun ini, panitia menghadirkan enam kategori lomba mulai dari Oceankids 500 meter hingga kategori utama Oceanman 10 kilometer. Format tersebut membuka peluang bagi perenang pemula hingga atlet elite untuk ikut merasakan tantangan menaklukkan ombak Bali.