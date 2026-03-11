Oegroseno Soroti Soal Laporan Informasi pada Sidang Praperadilan Lee Kah Hin

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen (purn) menyebut informasi yang menjadi dasar penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Lee Kah Hin, direktur PT Wana Kencana Mineral, tidak dikenal dalam Kitab Hukum Acara Perdata atau KUHAP.

Menurut Oegroseno, yang dikenal dalam KUHAP adalah laporan polisi, bukan informasi sebagaimana yang diterapkan pada Lee Kah Hin.

“Laporan informasi itu domainnya intelijen. Bukan reserse,” kata Oegroseno, menjawab kuasa hukum Lee Kah Hin, Maqdir Ismail, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3).

Baca Juga: Polisi Pastikan Hak Richard Lee di Tahanan Dipenuhi

Dalam penyidikan Lee Kah Hin, Oegroseno menilai laporannya tidak murni.

“Analisis saya, ini sudah ada kerja sama antara pihak penyelidik dan pihak pelapor. Sebetulnya ini tidak boleh terjadi. Harusnya laporan itu murni diberikan pelapor, di SPKT, tanpa diawali LI (Laporan Informasi),” ujarnya.

Menurut Oegroseno, semestinya hal-hal seperti ini tidak terjadi, karena tak diatur oleh KUHAP.

Baca Juga: Kuasa Hukum Belum Ajukan Penangguhan Penahanan Dokter Richard Lee

“Kalau begini, ini modelnya seperti detektif swasta. Sampaikan dulu, lalu kerja sama, baru lapor polisi. Konspirasi seperti ini harus dihilangkan. Karena kepastian hukum harus diciptakan,” ujar Oegroseno.

Oegroseno menyebut hanya laporan dan pengaduan yang menjadi dasar penyidikan pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 KUHAP.