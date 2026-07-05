Ofero Carria 1 Tawarkan Keamanan Ekstra Lewat Fitur Anti-Maling

jpnn.com, JAKARTA - PT Ofero Technology Indonesia (Ofero) kembali menambah jajaran motor listrik barunya dengan meluncurkan Carria 1 di Jakarta Fair 2026, Kemayoran.

Motor listrik yang dirancang untuk mendukung mobilitas produktif masyarakat Indonesia itu tidak hanya ditujukan untuk penggunaan personal, tetapi juga dikembangkan sebagai solusi mobilitas yang relevan bagi pelaku UMKM.

Brand Department Ofero Indonesia, Auditya Gunawan mengatakan Carria 1 merupakan motor listrik yang tidak lagi sekadar menjadi alternatif transportasi, melainkan sudah berkembang menjadi instrumen produktivitas.

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"Melalui Carria 1, kami ingin menghadirkan solusi mobilitas yang dapat membantu pelaku UMKM, pengusaha lokal, kurir, hingga perusahaan logistik meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi produktivitas,” ungkap Auditya dalam siaran persnya, Minggu (5/7).

Carria 1 dirancang untuk mendukung aktivitas operasional berintensitas tinggi melalui kombinasi daya tahan, kapasitas angkut, serta efisiensi penggunaan.

Salah satu keunggulan utamanya adalah penggunaan sistem baterai ganda (Dual Battery) yang memungkinkan kendaraan menempuh jarak hingga 130 kilometer dalam satu kali pengisian daya penuh.

Kemampuan tersebut memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menjalankan aktivitas harian tanpa perlu khawatir melakukan pengisian daya berulang kali.

Motor listrik diklaim bisa membawa beban hingga 200 kilogram, sehingga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha, mulai dari distribusi barang, layanan pengiriman last mile, usaha kuliner, hingga aktivitas operasional perusahaan.