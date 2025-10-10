Ofero Ride Fest 2025, Festival Mobilitas Modern Hadir di Jakarta, Solo & Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Ofero Indonesia menggelar Ofero Ride Fest 2025, sebuah festival multi-kota yang menggabungkan pengalaman berkendara, teknologi, dan gaya hidup urban di Surabaya.

Ajang ini menjadi ruang bagi para pengguna dan komunitas untuk merasakan langsung performa, kenyamanan, serta keunggulan desain dari produk-produk Ofero yang kian relevan dengan mobilitas modern.

Lebih dari sekadar festival, Ofero Ride Fest menjadi wujud nyata dari gaya hidup modern yang menggabungkan teknologi, tren, dan kebersamaan komunitas.

Digelar di tiga kota besar yaitu Jakarta, Solo, dan Surabaya, kegiatan ini diikuti oleh ratusan keluarga yang datang untuk merasakan langsung pengalaman berkendara dengan teknologi terkini dari Ofero.

Melalui berbagai aktivitas seperti city ride bersama komunitas, showcase inovasi produk, hingga sesi interaktif seputar desain dan fitur, Ofero memperlihatkan bagaimana kendaraan listrik telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup urban yang menonjolkan kenyamanan, efisiensi, dan ekspresi personal.

Ofero hadir dengan visi menciptakan kendaraan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memadukan fungsi dan gaya dalam satu pengalaman berkendara.

Melalui Ofero Ride Fest, masyarakat bisa mencoba langsung rangkaian produk unggulan Ofero, termasuk Ofero Galaxy 5 Lit, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan wanita urban dan generasi muda perkotaan.

Tidak hanya menonjol dari sisi tampilan, produk Ofero juga dikenal dengan teknologi baterai canggih, sistem pengisian daya cepat, serta layanan purna jual nasional yang memastikan pengalaman berkendara tanpa kendala.