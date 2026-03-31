Ogah Diajak Merampok Jadi Motif Pembunuhan-Mutilasi Pegawai Ayam Geprek

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkap motif pembunuhan pegawai ayam geprek yang mayatnya disembunyikan di dalam alat pembeku makanan atau freezer di Bekasi, Jabar.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan motif utama pembunuhan karena korban menolak ajakan para tersangka untuk melakukan perampokan.

"Mereka sama-sama karyawan di sana. Kemudian yang satu, yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan, tetapi menolak, sehingga yang dua orang membunuh si korban tersebut," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin saat ditemui seusai rapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan para tersangka, yaitu DS alias A dan S mengajak korban AH untuk menguasai barang milik majikan mereka.

"Awalnya yang mau diambil itu adalah mobil, tetapi karena ada pengamanan yang cukup lumayan ketat, sehingga yang rencananya awalnya mobil, bergeser ke motor," terang Iman.

Meski demikian, korban tetap tidak mau mengikuti kemauan para tersangka, dan mereka melakukan pembunuhan terhadap korban.

Saat ini, sambung Iman, kedua pelaku sudah ditangkap dan sedang menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap dua pelaku berinisial DS alias A dan S yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban berinisial AH (39), yang terjadi di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi.