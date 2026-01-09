Ogah Dicap Pelakor, Inara Rusli Ungkap Wejangan Guru Spiritual

jpnn.com - JAKARTA - Selebritas Instagram (Selebgram) Inara Rusli buka suara terkait ramainya tudingan warganet yang menyebutnya sebagai perebut laki orang (pelakor) dalam rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa.

Mantan istri Virgoun itu pun tampaknya menolak dicap sebagai pelakor.

Dia beralasan bahwa dirinya sejak awal tak mengetahui status Insanul Fahmi sebagai suami Wardatina Mawa.

"Kalau saya mengetahui sedari awal Saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelakor. Namun, kan, sedari awal saya tidak tahu. Tidak mengetahui," ujar Inara Rusli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).

Dia menuturkan, semula dirinya memang tak mengetahui bahwa Insanul telah menikah.

Namun, Inara tak menyalahkan Insanul.

Sebab dia menyadari bahwa dirinya juga salah lantaran tak menanyakan dengan detail terkait status pria tersebut.

"Ya, bukan berarti Saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan begitu. Ya, memang bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan Saudara Insan juga tidak menjelaskan," ujar Inara Rusli.