Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Ogah Mengalah, Pengendara Diduga Aniaya Sopir Ambulans

Senin, 09 Februari 2026 – 13:33 WIB
Ogah Mengalah, Pengendara Diduga Aniaya Sopir Ambulans - JPNN.COM
Ilustrasi pelaku penganiayaan. Foto: dokumen JPNN.com.

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polres Cimahi mengamankan pelaku dugaan penganiayaan sopir ambulans di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Terduga pelaku diamankan pada Minggu (8/2/2026) malam di wilayah Baros, Kota Cimahi.

"Terduga pelaku telah diamankan tadi malam sekitar jam 10 di Baros, Cimahi," kata Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Gofar Supangkat saat dikonfirmasi, Senin (9/2).

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan sementara, teduga pelaku telah mengakui pemukulan terhadap sopir ambulans berinisial AW (52 tahun) pada Sabtu (7/2).

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui benang merah dam motif dugaan penganiayaan itu.

"Sementara memang ada pengakuan bahwa terduga pelaku melakukan pemukulan, kami masih masih melakukan penyidikan lebih lanjut," ungkapnya.

Baca Juga:

Gofur mengkonfirmasi soal adanya kedatangan komunitas sopir ambulans yang datang ke Polres Cimahi pada Minggu malam.

"Tadi malam memang ada rekan-rekan dari sopir ambulans, kami terima dan dilakukan audiensi, yang intinya kasus ini telah dipercayakan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut," tegasnya,

Aksi penganiayaan terhadap sopir ambulans terjadi di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Polisi bergerak dan tangkap terduga pelaku.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sopir ambulans  Polisi  penganiayaan  Ambulans 
BERITA SOPIR AMBULANS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp