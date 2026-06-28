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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Ogura Juara Race MotoGP Belanda, Martin Pimpin Klasemen

Minggu, 28 Juni 2026 – 20:36 WIB
Ogura Juara Race MotoGP Belanda, Martin Pimpin Klasemen - JPNN.COM
Ai Ogura. Foto: Ferenc Isza/AFP

jpnn.com - ASSEN - Pembalap Jepang penunggang motor Trackhouse Aprilia Ai Ogura menjadi juara race MotoGP Belanda di Circuit Assen, Minggu (28/6) malam WIB.

Ogura memenangi balapan melalui persaingan superketat dengan Raul Fernandez dan Jorge Martin.

Itu menjadi kemenangan pertama Ogura di MotoGP.

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Ogura pun menjadi pembalap Jepang pertama yang memenangi MotoGP setelah Makoto Tamada pada MotoGP Jepang 2004.

"Selamat untuk Ai. Dia sangat pantas berada paling depan, dia bekerja sangat keras pekan ini," tutur Raul Fernandez kepada awak MotoGP setelah race.

"Ini fantastis. Saya tidak bisa berbicara terlalu banyak. Anda juga tahu itu. Kemenangan ini berkat kerja keras tim," kata Ai Ogura.

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Sementara itu, Jorge Martin yang finis di urutan ketiga, juga puas dengan penampilan serta hasil yang didapat.

Martin pun menggusur Marco Bezzecchi di puncak klasemen; 193 vs 186.

Keberhasilan Ogura menjuarai MotoGP Belanda 2026 menjadi sejarah tersendiri buat Jepang.

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TAGS   Ogura  MotoGP Belanda  MotoGP  Ai Ogura  Jorge Martin 

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