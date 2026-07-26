Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Oh, Konon Ini Alasan Kaesang Pilih Jadi Caleg PSI di Dapil V Jateng untuk Pemilu 2029

Minggu, 26 Juli 2026 – 15:15 WIB
Oh, Konon Ini Alasan Kaesang Pilih Jadi Caleg PSI di Dapil V Jateng untuk Pemilu 2029 - JPNN.COM
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Kota Semarang, Jawa Tengah. Foto: arsip JPNN.com/Wisnu Indra Kusuma

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memutuskan maju sebagai calon legislatif atau caleg pada Pemilu 2029.

Putra ragil Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu berencana menjadi caleg PSI  untuk Daerah Pemilihan V Jawa Tengah (Jateng).

Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, kader partainya dalam rapat kerja nasional atau rakernas pada Januari 2026   sudah menentukan dapil untuk pencalegan. 

Baca Juga:

"Saya juga ikut memilih dapil," kata Bestari saat dihubungi, Minggu (26/7).

Eks anggota DPRD Jakarta tersebut menyebut Kaesang dalam Rakernas PSI di Makassar itu sudah memilih mengisi lokasi untuk menjadi caleg.

Bestari mengungkapkan Kaesang baru mengumumkan menjadi caleg DPR RI untuk Dapil V Jateng pada kegiatan Rakorda PSI Solo pada 25 Juli 2026.

Baca Juga:

"Mas Kaesang menetapkan beliau itu untuk berada di Dapil V Jateng. Begitu," ujarnya.

Bestari menilai keputusan Kaesang memilih dapil yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Solo itu merupakan hal wajar.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memutuskan maju sebagai calon legislatif atau caleg untuk partainya di Dapil V Jateng pada Pemilu 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang  Kaesang Pangarep  Jokowi  PSI  Pemilu 2029  Bestari Barus 
BERITA KAESANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp