Oh, My God! Naomi Osaka Tembus Semifinal US Open 2025

Kamis, 04 September 2025 – 08:45 WIB

jpnn.com - NEW YORK CITY - Mantan tunggal putri nomor satu dunia Naomi Osaka (Jepang) melanjutkan sensasinya di grand slam US Open 2025.

Peraih gelar US Open pada 2018 dan 2020 itu memastikan satu tempat di semifinal.

Setelah mengalahkan unggulan kedua Coco Gauff di 16 Besar, Osaka menaklukkan satu lagi pemain terbaik dunia, yakni Karolina Muchova.

Pada laga di Arthur Ashe Stadium, NYC, Kamis (4/9) pagi WIB itu, Osaka menang 6-4, 7(7)-6(3) dalam durasi satu jam 49 menit.

"Oh, my god. Ini seperti mimpi, yang terwujud," tutur Osaka kepada awak US Open, on court seusai laga.

Petenis berusia 27 tahun yang kini bertengger di anak tangga 24 dunia itu seperti sulit memercayai dia bisa mengalahkan Muchova.

"Saya mengalahkan salah satu pemain yang konsisten dan terbaik. Saya berterima kasih kepada penonton yang datang ke sini, bertepuk tangan untuk saya," katanya.

"Ya, saya yakin pertandingan berikutnya (vs Amanda Anisimova di semifinal) akan lebih sulit," imbuh Naomi Osaka. (adk/jpnn)