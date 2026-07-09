Oh Ternyata, Ini Alasan Fangfang Mau Menikah Siri dengan Vicky Prasetyo

jpnn.com, JAKARTA - Seorang perempuan bernama Fangfang muncul dan mengeklaim sebagai istri siri Vicky Prasetyo. Dia diduga ditelantarkan saat hamil tua.

Bukan tanpa alasan Fangfang akhirnya mau dinikahi secara siri oleh Vicky Prasetyo. Dia mengaku sudah sempat mengecek status sang gladiator itu sebelum memutuskan untuk melangkah lebih jauh.

"Saya sudah mencari tahu sebelumnya dari kayak social media kayak dari entertainment saya juga sudah mencari tahu dan saya juga sudah melihat di KTP-nya bahwa KTP-nya juga tidak punya istri. KTP-nya ditulisnya cerai hidup. Jadi itu yang menguatkan saya bahwa dia tidak punya istri," kata Fangfang di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

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Semula, Fangfang merasa ragu saat kali pertama dekat karena masa lalu Vicky Prasetyo.

Namun menurutnya, Vicky Prasetyo menunjukkan niat baik terhadapnya yang membuat dirinya akhirnya luluh dan mau menjalin hubungan.

"Track record-nya memang yang saya lihat tidak begitu ya. Jadi saya sebagai perempuan juga takut. Tapi ketika lama-lama VP ini mempunyai niat yang baik, akhirnya sebagai seorang wanita yang kita, VP mempunyai niat yang baik, saya juga tidak ada pikiran untuk berpikiran buruk lah. Akhirnya ya sudah saya menerima perasaan itu dan mau mencoba untuk menjalin hubungan," ucapnya.

Sebelum menikah secara siri dengan Vicky Prasetyo, Fangfang mengaku sebagai seorang janda yang gagal pada pernikahan pertamanya.

Dia menyebut bahwa Vicky Prasetyo sempat menjanjikan sesuatu yang tidak didapatkannya dari pernikahannya yang pertama. Janji itu yang akhirnya membuat Fangfang mau menikah secara siri dengan pria berusia 42 tahun tersebut.