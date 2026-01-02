Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Oh Ternyata, Ini Alasan Prabowo Tidak Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

Jumat, 02 Januari 2026 – 08:00 WIB
Oh Ternyata, Ini Alasan Prabowo Tidak Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: Dokumentasi Biro Pers dan Media Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memebeberkan lasannya yang tidak menetapkan bajir bandang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebaga bencana nasional.

Prabowo menegaskan keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan atas pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Pulau Sumatra tersebut.

"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kami punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi,  tiga provinsi sebagai negara kami mampu menghadapi, ya tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo dikutip Jumat (2/1).

Baca Juga:

Namun demikian, Prabowo mengatakan pemerintah tidak pernah meremehkan dampak bencana tersebut.

Dia menyebut keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan saat ini sedikitnya terdapat 10 menteri yang berada di Aceh untuk turut serta menangani dampak bencana.

Baca Juga:

Kemudian, dua menteri lainnya, tengah bertugas di Aceh Utara, dan sejumlah menteri juga hadir di provinsi lainnya.

"Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri Aceh," katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto memebeberkan lasannya yang tidak menetapkan bajir bandang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebaga bencana nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Banjir Bandang  banjir sumatra  Aceh Tamiang 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp