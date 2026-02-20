Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Oh Ternyata, Ini Biang Kerok Kenaikan Harga Cabai

Jumat, 20 Februari 2026 – 15:08 WIB
Oh Ternyata, Ini Biang Kerok Kenaikan Harga Cabai - JPNN.COM
Ilustrasi pedagang cabai. FOTO: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan kenaikan harga cabai keriting di ibu kota dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah.

Pramono menyebut yang membuat pasokan berkurang adalah cuaca buruk dan curah hujan tinggi, sehingga berdampak pada harga di pasaran.

“Sekarang memang terjadi kenaikan cabai keriting, dan kuantitasnya mengalami penurunan karena hujan,” kata Pramono dikutip Jumat (20/2)..

Baca Juga:

Pramono menjelaskan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan intervensi untuk menekan harga cabai keriting

"Kami akan membeli cabai kemudian menjual kepada pengecer atau pedagang memberikan keuntungan Rp 5.000," katanya.

Pramono optimistis,dengan adanya intervensi harga itu bisa membuat inflasi di Jakarta terkendali.

Baca Juga:

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyampaikan tradisi meliburkan diri dari para petani saat menyambut Ramadan juga menjadi faktor kenaikan harga cabai..

Kemudian, penyebab lainnya adalah karena meningkatnya permintaan cabai pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dan faktor cuaca.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan intervensi untuk menekan harga cabai keriting.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga cabai  Harga Cabai Merah  Cabai Mahal  Pramono Anung  Pramono  Pasar Induk Kramatjati  Pemprov Dki Jakarta 
BERITA HARGA CABAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp