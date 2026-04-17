Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Oh, Ternyata Ini Kunci Kemenangan Timnas U-17 Malaysia atas Indonesia, Laga Final

Jumat, 17 April 2026 – 05:18 WIB
Oh, Ternyata Ini Kunci Kemenangan Timnas U-17 Malaysia atas Indonesia, Laga Final - JPNN.COM
Sejumlah pemain Timnas u-17 Malaysia berselebrasi seusai menangatas Indonesia dengan skor 1-0 dalam pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - GRESIK – Timnas U-17 Malaysia menang atas Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam laga babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4) malam.

Gol tunggal Malaysia dicetak oleh Mohammad Fareez pada menit ke-33.

Pelatih Timnas U-17 Malaysia Muhammad Shukor bin Adan menilai kunci kemenangan timnya melawan Indonesia terletak pada disiplin bertahan di babak kedua.

Baca Juga:

“Yang penting adalah disiplin bertahan dan semangat juang pemain untuk mempertahankan keunggulan,” kata Shukor saat konferensi pers seusai pertandingan.

Shukor menjelaskan, para pemainnya menunjukkan respons positif setelah kekalahan sebelumnya dengan menampilkan kerja sama tim yang solid sepanjang pertandingan.

Bahkan, kata dia, pemainnya harus mempertahankan keunggulan meski mendapat tekanan dari Timnas U-17 Indonesia, terutama melalui permainan bola lambung.

Baca Juga:

Menurut dia, fokus utama Timnas U-17 Malaysia pada babak kedua ialah menjaga organisasi pertahanan sambil tetap mencari peluang melalui serangan balik.

Lebih lanjut, Shukor menambahkan dirinya telah menanamkan mental bertanding kepada para pemain dengan menganggap laga melawan Indonesia sebagai partai final bagi timnya.

Pelatih Timnas U-17 Malaysia Muhammad Shukor bin Adan mengungkap kunci kemenangan timnya melawan Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas u-17  Timnas U-17 Indonesia  Malaysia  Piala AFF U-17 2026 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp