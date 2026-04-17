Oh, Ternyata Ini Kunci Kemenangan Timnas U-17 Malaysia atas Indonesia, Laga Final

jpnn.com - GRESIK – Timnas U-17 Malaysia menang atas Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam laga babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4) malam.

Gol tunggal Malaysia dicetak oleh Mohammad Fareez pada menit ke-33.

Pelatih Timnas U-17 Malaysia Muhammad Shukor bin Adan menilai kunci kemenangan timnya melawan Indonesia terletak pada disiplin bertahan di babak kedua.

“Yang penting adalah disiplin bertahan dan semangat juang pemain untuk mempertahankan keunggulan,” kata Shukor saat konferensi pers seusai pertandingan.

Shukor menjelaskan, para pemainnya menunjukkan respons positif setelah kekalahan sebelumnya dengan menampilkan kerja sama tim yang solid sepanjang pertandingan.

Bahkan, kata dia, pemainnya harus mempertahankan keunggulan meski mendapat tekanan dari Timnas U-17 Indonesia, terutama melalui permainan bola lambung.

Menurut dia, fokus utama Timnas U-17 Malaysia pada babak kedua ialah menjaga organisasi pertahanan sambil tetap mencari peluang melalui serangan balik.

Lebih lanjut, Shukor menambahkan dirinya telah menanamkan mental bertanding kepada para pemain dengan menganggap laga melawan Indonesia sebagai partai final bagi timnya.