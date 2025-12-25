Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Oh Ternyata, UMP Jakarta Naik Rp 300 Ribu, Begini Rincian Perhitungannya

Kamis, 25 Desember 2025 – 11:06 WIB
Oh Ternyata, UMP Jakarta Naik Rp 300 Ribu, Begini Rincian Perhitungannya - JPNN.COM
Ilustrasi mata uang rupiah: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta sebesar Rp 5.729.876 per bulan.

Kenaikan UMP Jakarta 2026 ini lebih tinggi 6,17 persen dari UMP 2025 yang berada di angka Rp 5.396.900 per bulan. Dengan demikian kenaikan ini setara  Rp 333.115.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 menjadi sebesar Rp 5.729.876,” kata Pramono dikutip Kamis (25/12).

Baca Juga:

Pramono menjelaskan, penetapan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2025 sebagai acuan untuk melakukan perhitungan. Dalam PP itu diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9.

“Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu, UMP dapat dipastikan bahwa mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta,” kata Pramono.

Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. Karena itu Pramono meminta seluruh perusahaan di Jakarta mematuhi peraturan dan ketentuan gubernur ini.

Baca Juga:

“Kalau di DKI Jakarta, bagi semua perusahaan harus menerapkan itu. Kalau ada yang tidak menerapkan, tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan ketegasan terhadap hal tersebut,” ujar Pramono.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan formula nasional sebagai dasar penghitungan kenaikan upah minimum, dengan rentang faktor penyesuaian atau alfa (α) antara 0,5 hingga 0,9.

enaikan UMP Jakarta 2026 ini lebih tinggi 6,17 persen dari UMP 2025 Rp 5.396.900 per bulan. Dengan demikian kenaikan ini setara Rp 333.115 per bulan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMP  UMP Jakarta 2026  UMP DKI  Pramono  Pramono Anung  upah minimum provinsi  Buruh 
BERITA UMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp