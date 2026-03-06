OH!SOME Buka Pop-Up Store Manjakan Pencinta Winnie the Pooh dan Lotso

jpnn.com, JAKARTA - Retailer gaya hidup OH!SOME kembali memberikan kejutan bagi para penggemar karakter ikonik Disney dan Pixar.

Di bawah naungan Blue Origin Group, OH!SOME resmi menghadirkan pop-up store bertema Disney 'Beary Fun Days' yang berlokasi di The Breeze BSD City mulai 5 Maret hingga 5 April 2026.

Kehadiran pop-up store ini sekaligus memperkenalkan koleksi terbaru bertajuk "Beary Cute", yang menonjolkan karakter menggemaskan Winnie the Pooh dan Lotso.

Koleksi ini diluncurkan secara spesial untuk merayakan peringatan 100 tahun Winnie the Pooh, A Hundred Acres of Hearts.

"Tidak hanya sekadar menawarkan produk, pop-up store Beary Cute dirancang dengan konsep visual yang memukau," kata Head of Brand OH!SOME, Jonathan Qiao, Junat (6/3).

Dia menjelaskan, para pengunjung dapat menikmati berbagai spot foto interaktif dan penataan display tematik yang estetik, menciptakan pengalaman belanja yang seru dan engaging.

"Koleksi eksklusif hasil kolaborasi dengan Disney ini baru tersedia secara resmi di seluruh gerai OH!SOME di Indonesia mulai 13 Maret 2026 mendatang," ungkapnya.

Dia menjelaskan, koleksi Beary Cute hadir dalam berbagai kategori produk yang mendukung mobilitas masyarakat urban, mulai dari drinkware (tumbler insulated dan gelas), perlengkapan rumah (cushion dan selimut lembut), hingga kotak makan praktis.