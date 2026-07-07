Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif DKI

Selasa, 07 Juli 2026 – 12:40 WIB
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif DKI - JPNN.COM
Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi komitmen dan kontribusi Bank Jakarta dalam mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) DKI Jakarta.

Program itu menjadi salah satu unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Nuning Isnainijati berterima kasih atas dukungan Bank Jakarta yang dinilai berperan penting dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif.

Baca Juga:

"Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bank Jakarta atas dukungan dan kontribusinya dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED)," ujar Nuning dalam keterangannya, pada Senin (6/7).

Menurut dia, Bank Jakarta juga menunjukkan komitmen nyata dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor event.

Partisipasi tersebut terlihat sejak rangkaian pembahasan awal hingga tahap persiapan implementasi program.

Baca Juga:

Nuning menjelaskan, Bank Jakarta aktif terlibat mulai dari rapat pra-Focus Group Discussion (FGD) pada April 2026, pelaksanaan FGD pada 12 Mei 2026, hingga berbagai tindak lanjut praimplementasi yang dilaksanakan sepanjang Juni 2026.

Dia menilai kolaborasi itu menjadi fondasi penting dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jakarta.

OJK mengapresiasi komitmen dan kontribusi Bank Jakarta dalam mendukung pelaksanaan PED di Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Jakarta  OJK  BI  PED 
BERITA BANK JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp