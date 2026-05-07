Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

OJK Blak-blakan Penyebab Dana Asing Cabut dari Tanah Air

Kamis, 07 Mei 2026 – 18:25 WIB
OJK Blak-blakan Penyebab Dana Asing Cabut dari Tanah Air - JPNN.COM
Ilustrasi - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengakui telah terjadi aliran modal keluar (outflow) di pasar modal Tanah Air. ANTARA/HO-OJK

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengakui telah terjadi aliran modal keluar (outflow) di pasar modal Tanah Air.

Tercatat, arus keluar atau capital outflow dana asing di pasar modal Indonesia pada awal tahun ini cukup deras.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, aksi jual asing mencapai Rp48,47 triliun sejak awal tahun.

Baca Juga:

Friderica menjelaskan pasar modal RI masih terus dihantui arus modal keluar yang deras, sehingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi.

Dia menekankan hal tersebut terjadi karena tekanan geopolitik dan geo ekonomi secara global yang sedang tidak stabil.

"Terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan terjadi outflow karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global di mana

Baca Juga:

tentu kalau dari The Fed higher for longer, makanya pada outflow," kata Friderica di kantor Sekretariat Kepresidenan, baru-baru ini.

Namun, perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut menekankan kondisi tersebut berpotensi kembali membaik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengakui telah terjadi aliran modal keluar (outflow) di pasar modal Tanah Air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  Dana asing  pasar modal  investor 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp