JPNN.com - Ekonomi - Pasar

OJK Buka Suara soal Kelakuan Mata Elang yang Meresahkan

Rabu, 17 Desember 2025 – 07:01 WIB
Ilustrasi mata uang rupiah: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan, akan menertibkan debt collector atau mata elang yang kerap meresahkan masyarakat saat melakukan penagihan utang.

Menurut dia, dari sisi perlindungan konsumen, OJK sejak awal sudah menetapkan penagihan yang dilakukan debt collector seharusnya dilakukan agar tidak melanggar ketentuan.

Aturan itu tertuang dalam POJK No. 22/POJK.07/2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Aturan tersebut memuat batasan-batasan yang jelas, termasuk prosedur dan proses penagihan yang harus dilakukan secara tepat dengan tata kelola yang baik.

Namun, dirinya menilai kasus Kalibata penanganannya sudah berada di wilayah hukum pidana dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Kalau yang kemarin saya rasa sudah lebih jauh daripada itu, sudah masuk ke masalah hukum. Itu kami akan lihat perkembangan lebih lanjut, saya rasa sudah beda. Isunya sudah isu penegakan hukum," ujar Mahendra dikutip Rabu (17/12).

Meski demikian, OJK tetap akan melihat kemungkinan penertiban lebih lanjut terhadap praktik penagihan, terutama dalam konteks tanggung jawab pihak yang menugaskan.

Mahendra menegaskan, pemberi pinjaman atau kreditur tidak boleh melepaskan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang melakukan penagihan.

OJK, kata dia, akan menelaah apakah masih terdapat celah pengaturan atau langkah pengawasan tambahan yang perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

OJK akan menertibkan debt collector atau mata elang yang kerap meresahkan masyarakat saat melakukan penagihan utang.

