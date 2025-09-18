Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

OJK Cegah Potensi Penyalahgunaan Rekening

Kamis, 18 September 2025 – 19:06 WIB
OJK Cegah Potensi Penyalahgunaan Rekening - JPNN.COM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Ilustrasi/Dokumentasi JPNN.com

jpnn.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Self-Regulatory Organization (SRO) untuk melakukan pembatasan atau menghentikan layanan rekening dana nasabah RDN pada hari libur.

Hal itu dilakukan mengingat serangan siber dalam industri keuangan akhir-akhir ini makin ganas.

Kerentanan tidak hanya pada rekening perbankan, tetapi RDN dalam transaksi saham pun rawan menjadi sasaran penyalahgunaan.

Baca Juga:

Beberapa waktu lalu sejumlah perusahaan sekuritas juga menjadi sasaran pembobolan RDN. Kasus terbaru yakni dugaan pembobolan yang menimpa PT Panca Global Kapital Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan lembaganya juga meminta agar pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama nasabah yang sama atau rekening lain yang telah didaftarkan sebelumnya.

"Kebijakan serupa juga diterapkan pada bank-bank pengelola RDN, sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan investor dan mencegah potensi penyalahgunaan rekening," kata dia dalam keterangan pers, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga:

Selain langkah tersebut, OJK juga berkomitmen meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh penyelenggara keuangan, baik di pasar modal maupun perbankan.

Terlebih, dugaan pembobolan RDN yang menimpa PT Panca Global Kapital Indonesia melalui rekening yang dikelola Bank Central Asia bukanlah kasus pertama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah langkah guna mencegah penyalahgunaan rekening dana nasabah (RDN), termasuk dalam transaksi saham.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  rekening nasabah  serangan siber  RDN  saham  Inarno Djajadi  RDN BCA 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp