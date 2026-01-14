Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

OJK Diminta Pertimbangkan Kerugian Nasabah BotXcoin Akibat Gangguan Sistem Indodax

Rabu, 14 Januari 2026 – 20:10 WIB
OJK Diminta Pertimbangkan Kerugian Nasabah BotXcoin Akibat Gangguan Sistem Indodax - JPNN.COM
Ilustrasi - logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO-OJK

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan pengembang BOTX, Randi Setiadi, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan kerugian yang dialami developer dan nasabah akibat gangguan sistem di platform aset kripto Indodax. 

Randi menyatakan pihaknya percaya OJK akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Namun, dia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penanganan kasus tersebut. 

Baca Juga:

“Kami percaya OJK akan melakukan tugas dan fungsinya sesuai aturan. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa kerugian yang dialami oleh developer dan nasabah harus menjadi pertimbangan OJK dalam menerapkan keadilan,” kata Randi kepada wartawan, Rabu (14/1).

Randi menuturkan, developer dan nasabah menempatkan dana mereka dengan asumsi adanya jaminan keamanan sistem. 

Namun, jika gangguan sistem tidak disertai perlindungan terhadap aset nasabah, dia menilai hal itu berpotensi merusak kepercayaan publik. 

Baca Juga:

“Jika sistem yang bermasalah kemudian nasabah tidak dilindungi, ini seperti tidak ada jaminan aset maupun dana nasabah aman,” jelasnya.

Atas dasar itu, Randi meminta Indodax bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Perwakilan pengembang BOTX, Randi Setiadi, meminta OJK mempertimbangkan kerugian yang dialami developer dan nasabah akibat gangguan sistem di Indodax

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  BotXcoin  Sistem Indodax  Sistem Indodax terganggu  Kerugian Nasabah BotXcoin 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp