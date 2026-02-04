Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Investasi

OJK Dukung Bareskrim Polri Usut Kasus Saham Gorengan di Pasar Modal

Rabu, 04 Februari 2026 – 15:30 WIB
OJK Dukung Bareskrim Polri Usut Kasus Saham Gorengan di Pasar Modal
Ilustrasi - logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO-OJK

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi soal penyelidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, pada indikasi praktik manipulasi pasar atau saham gorengan di pasar modal Indonesia. 

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyatakan pihaknya mendukung upaya bersih-bersih pasar tersebut.

Hasan Fawzi menegaskan regulator sangat menghargai setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum. 

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan semangat reformasi integritas yang sedang dicanangkan oleh otoritas.

Meski demikian, Inarno menekankan pentingnya proses hukum tersebut berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. 

Dia berharap penegakan hukum dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di pasar.

"Tentu norma yang kami anut, tentu kami sangat mengapresiasi dan menghargai setiap upaya dari para penegak hukum," ujar Hasan dikutip Rabu (4/2).

Terlebih dari itu, Hasan Fawzi berharap proses penyelidikan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi soal penyelidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terhadap indikasi saham gorengan.

