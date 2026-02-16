Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

OJK Pelototi Praktik Jual Beli Rekening di Medsos

Senin, 16 Februari 2026 – 12:09 WIB
OJK Pelototi Praktik Jual Beli Rekening di Medsos - JPNN.COM
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta semua pihak menghindari jual beli rekening di medsos. Ilustrasi/ Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak terlibat praktik jual beli rekening yang saat ini marak terjadi di media sosial (medsos).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan praktik jual beli rekening ini bakal dikenakan sanksi pidana, karena ilegal.

“Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana,” ujar Dian dikutip Senin (16/2).

Baca Juga:

Dian menyampaikan OJK telah meminta perbankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum terkait jual beli rekening.

Dia menyebut koordinasi juga terus dilakukan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), aparat penegak hukum (APH) dan penyedia jasa keuangan (PJK).

Selain itu, OJK meminta perbankan melakukan penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening mencurigakan.

Baca Juga:

Kemudian, secara berkala melakukan pengawasan terhadap rekening, dan pengkinian profil nasabah.

OJK menegaskan praktik jual beli rekening sangat berpotensi digunakan untuk tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening yang saat ini marak di media sosial (medsos).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  Otoritas Jasa Keuangan  jual beli rekening  Rekening Bank  Rekening Dana Nasabah  PPATK  medsos 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp