Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

OJK: Potensi Klaim Akibat Banjir Sumatra Hampir Rp 1 Triliun

Minggu, 14 Desember 2025 – 07:02 WIB
OJK: Potensi Klaim Akibat Banjir Sumatra Hampir Rp 1 Triliun - JPNN.COM
ilustrasi Berbagi macam nominal uang kertas rupiah. FOTO: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memicu potensi klaim asuransi mencapai hampir Rp 1 triliun atau tepatnya sekitar Rp 967,03 miliar. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) per 10 Desember 2025., potensi klaim asuransi properti mencapai Rp 492,53 miliar, sedang potensi klaim asuransi kendaraan bermotor sekitar Rp 74,50 miliar.

"Sedangkan konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (BMN) melaporkan adanya potensi klaim sebesar Rp 400 miliar," kata Ogi Prastomiyono dikutip Minggu (14/12).

Baca Juga:

Kemudian, untuk asuransi jiwa, lanjutnya, sampai saat ini masih terus dilakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan. Angka-angka tersebut masih bersifat sementara dan masih akan terus bergerak seiring proses pendataan dari lapangan.

Tidak hanya asuransi komersial, ia juga memastikan pengelolaan asuransi dan jaminan sosial tetap berjalan dengan baik di tengah masa pemulihan pascabencana saat ini.

BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, maupun Asabri terus melakukan monitoring dan pendataan terhadap para peserta program yang terdampak bencana.

Baca Juga:

“Sebagai contoh, Asabri telah menyelesaikan pembayaran santunan pada ahli waris prajurit TNI yang gugur dalam tugas penanganan bencana,” ujarnya.

Ogi menyatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh perusahaan asuransi untuk menyederhanakan proses klaim dari nasabah yang terdampak bencana dan proaktif memberikan informasi kepada para pemegang polis.

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memicu potensi klaim asuransi mencapai hampir Rp 1 triliun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OJK  Otoritas Jasa Keuangan  Polis Asuransi  asuransi jiwa  asuransi  Asabri  BPJS Ketenagakerjaan  BPJS Kesehatan 
BERITA OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp