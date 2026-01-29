Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Crypto - Bitcoin

OJK Sebut 72% Exchange Kripto RI Masih Rugi, CEO Indodax Bilang Begini

Kamis, 29 Januari 2026 – 21:51 WIB
OJK Sebut 72% Exchange Kripto RI Masih Rugi, CEO Indodax Bilang Begini - JPNN.COM
Ilustrasi mata yang kripto. Foto: Bitocto Exchange

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 72 persen Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) di Indonesia masih mengalami kerugian hingga akhir 2025.

CEO INDODAX William Sutanto menilai arus transaksi ke luar negeri terjadi karena sebagian pelaku pasar mengejar kondisi perdagangan yang dinilai lebih kompetitif.

Mulai dari likuiditas yang lebih besar, hingga efisiensi biaya transaksi.

Baca Juga:

“Jumlah pengguna kripto di Indonesia sudah besar, tetapi nilai transaksi domestik belum maksimal karena aktivitasnya masih banyak yang mengalir ke ekosistem global. Ini menunjukkan bahwa pasar akan mencari tempat dengan eksekusi yang lebih efisien dan biaya yang lebih kompetitif,” ujar William.

William menambahkan, tekanan terhadap kinerja pelaku industri domestik juga dipengaruhi oleh struktur pasar yang belum seimbang.

Dengan ukuran pasar domestik yang relatif terbatas, jumlah exchange berizin dinilai masih cukup banyak dibandingkan volume transaksi yang tersedia.

Baca Juga:

“Hal ini membuat persaingan likuiditas menjadi ketat, sementara biaya kepatuhan dan operasional tetap harus ditanggung masing-masing exchange,” ujarnya.

Selain itu, perbedaan perlakuan biaya antara exchange domestik dan luar negeri turut mempengaruhi daya saing.

TAGS   Indodax  PT Indodax Nasional Indonesia  kripto  OJK  likuiditas 
