Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

OJK Soroti Maraknya Jual Beli STNK Only, Industri Pembiayaan Terdampak

Jumat, 06 Februari 2026 – 15:15 WIB
OJK Soroti Maraknya Jual Beli STNK Only, Industri Pembiayaan Terdampak - JPNN.COM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya forum jual beli kendaraan bermotor STNK Only yang berdampak langsung terhadap industri pembiayaan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya forum jual beli kendaraan bermotor STNK Only yang berdampak langsung terhadap industri pembiayaan.

Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal OJK Maman Firmansyah mengungkapkan jika fonemona STNK tidak disikapi dengan baik maka akan menggerus perusahaan pembiayaan.

“Permasalahan STNK Only berdampak ke perusahaan pembiayaan (leasing), baik secara tidak langsung terhadap penegakan hukum, termasuk terhadap penurunan penjualan karena perusahaan pembiayaan menjadi lebih berhati-hati dalam underwriting,” kata Maman saat acara bertajuk Mengurai Akar Kekerasan Debt Collector & Bisnis Gelap STNK Only yang digelar Infobank Digital secara daring, Kamis (5/2).

Baca Juga:

Menurut Maman, fenomena STNK Only dan ormas galbay saling berkaitan dan sama-sama menekan kinerja perusahaan pembiayaan. 

“Nah, ujung-ujungnya ini hand in hand antara Ormas Galbay dan STNK Only secara dampak terhadap perusahaan pembiayaan,” bebernya.

OJK menegaskan tidak pernah mengatur atau melegitimasi praktik penagihan ilegal oleh mata elang (matel), terlebih yang menggunakan kekerasan atau surat kuasa palsu. 

Baca Juga:

Menurutnya, dari beberapa yang ditemukan di lapangan adalah debt collector ilegal yang memalsukan dokumen, salah satunya di peristiwa yang beberapa waktu lalu viral.

“Surat kuasa penagihan berlaku secara spesifik, menyebutkan petugas, objek kendaraan, nomor rangka, dan nomor mesin. Tidak ada surat kuasa yang berlaku umum untuk semua debitur,” tegas Maman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya forum jual beli kendaraan bermotor STNK Only yang berdampak langsung terhadap industri pembiayaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Industri Pembiayaan  OJK  Stnk  BPKB 
BERITA INDUSTRI PEMBIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp