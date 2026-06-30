OJK Ungkap Scam Makin Berkembang, Kini Mengarah ke Pencucian Uang

Selasa, 30 Juni 2026 – 06:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan penipuan digital (online scam) saat ini makin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal, bahkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut dia, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

“Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan,” ujar Dicky di Jakarta, Senin (29/6).

Dicky menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang makin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Menurut dia, berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

Dia menyebut dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara.

“Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan makin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).