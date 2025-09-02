Ojol Bagikan Ribuan Mawar dan Beri Pelukan kepada Personel TNI-Polri di Monas

jpnn.com - Sebanyak 350 pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Taktis Aksi 177 URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/9).

Mengangkat tema “Aksi Damai Ojol, Tebar Mawar Kebaikan untuk Cinta Kasih dan Perdamaian Indonesia Tercinta”, massa aksi membagikan lebih dari 2.000 tangkai bunga mawar kepada aparat TNI dan Polri yang berjaga di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

Aksi itu menjadi simbol ajakan untuk menjaga kedamaian ibu kota, yang mereka sebut sebagai bagian dari semangat "Jaga Jakarta".

Selama perjalanan, peserta aksi yang mengenakan jaket dan helm ojol membagikan bunga kepada petugas yang berjaga, serta menyampaikan salam persaudaraan.

Sebuah spanduk besar terbentang bertuliskan: "#KalianBukanMusuhKami - Ojol Jaga Jakarta dengan Cinta dan Damai."

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan penuh semangat kebersamaan.

“Ini adalah contoh positif bagaimana masyarakat, khususnya rekan-rekan ojol, menyuarakan pesan persatuan dan damai. Mereka hadir bukan untuk membuat gaduh, tetapi ingin menunjukkan bahwa mereka juga ingin Jaga Jakarta bersama-sama,” ujar Susatyo.

Menurut dia, Polri selalu membuka ruang demokrasi, selama dilakukan dengan cara yang santun dan sesuai aturan.