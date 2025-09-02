Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ojol Bagikan Ribuan Mawar dan Beri Pelukan kepada Personel TNI-Polri di Monas

Selasa, 02 September 2025 – 20:20 WIB
Ojol Bagikan Ribuan Mawar dan Beri Pelukan kepada Personel TNI-Polri di Monas - JPNN.COM
Pengemudi ojek online beri bunga mawar dan peluk petugas Polisi dan TNI yang berjaga di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/9). Foto: dokumentasi Polres Jakarta Pusat

jpnn.com - Sebanyak 350 pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Taktis Aksi 177 URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/9).

Mengangkat tema “Aksi Damai Ojol, Tebar Mawar Kebaikan untuk Cinta Kasih dan Perdamaian Indonesia Tercinta”, massa aksi membagikan lebih dari 2.000 tangkai bunga mawar kepada aparat TNI dan Polri yang berjaga di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

Aksi itu menjadi simbol ajakan untuk menjaga kedamaian ibu kota, yang mereka sebut sebagai bagian dari semangat "Jaga Jakarta".

Baca Juga:

Selama perjalanan, peserta aksi yang mengenakan jaket dan helm ojol membagikan bunga kepada petugas yang berjaga, serta menyampaikan salam persaudaraan.

Sebuah spanduk besar terbentang bertuliskan: "#KalianBukanMusuhKami - Ojol Jaga Jakarta dengan Cinta dan Damai."

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan penuh semangat kebersamaan.

Baca Juga:

“Ini adalah contoh positif bagaimana masyarakat, khususnya rekan-rekan ojol, menyuarakan pesan persatuan dan damai. Mereka hadir bukan untuk membuat gaduh, tetapi ingin menunjukkan bahwa mereka juga ingin Jaga Jakarta bersama-sama,” ujar Susatyo.

Menurut dia, Polri selalu membuka ruang demokrasi, selama dilakukan dengan cara yang santun dan sesuai aturan.

Sebanyak 350 pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Taktis Aksi 177 URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ojol  ojek online  TNI  Polri  aksi damai 
BERITA OJOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp