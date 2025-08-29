Ojol Dilindas Rantis Brimob, Pasha Ungu Melayat ke Rumah Duka Affan Kurniawan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 12:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR Sigit Purnomo alias Pasha Ungu turut berduka atas tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob saat aksi demo.

Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan momen dirinya tengah melayat ke rumah duka Affan.

Pasha Ungu terlihat mengenakan kemeja hitam dan celana warna senada beserta peci hitam.

Seraya menyampaikan ucapan duka, dia tampak memeluk ayah Affan Kurniawan.

Tidak hanya itu, pelantun Demi Waktu tersebut juga memeluk erat ibunda Affan, seraya menguatkan keluarga.

Pasha Ungu mengaku patah hati melihat salah satu masyarakat menjadi korban dalam aksi penyampaian aspirasi.

"Selamat jalan 'syahid' Affan Kurniawan. patah hati ini, ya Allah. Patahnya hati ini," tulis Pasha Ungu, Jumat (29/8).

Pada kesempatan tersebut, vokalis Ungu itu juga mendoakan agar Affan Kurniawan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.