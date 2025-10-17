Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Ojol Ditusuk OTK di Jakarta Selatan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 13:48 WIB
Ojol Ditusuk OTK di Jakarta Selatan - JPNN.COM
TKP penusukan. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) ditusuk oleh orang tak dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (13/10) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Suparmin mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus ini.

Korban hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, Taman Puring dan belum dapat dimintai keterangan.

"Korban masih di rumah sakit, belum bisa dimintai keterangan. Karena keterangannya baru sebatas ditusuk orang dan dia bilang tak kenal," kata Suparmin saat dihubungi, Kamis.

Suparmin mengatakan petugas telah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Namun, hingga saat ini polisi belum menemukan rekaman yang merekam aksi penusukan tersebut.

“CCTV enggak ada. Korban ditemukan dalam kondisi jatuh dan setelah dicek, lokasi ditemukan berbeda dengan tempat penusukan,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan polisi masih mendalami motif penusukan tersebut. Sebab, tidak ada barang milik korban yang hilang.

Seorang pengemudi ojek online (ojol) ditusuk oleh orang tak dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

TAGS   Ojol  ojek online  Jakarta Selatan  Polsek Kebayoran Baru 
