Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Ojol hingga Kurir Dapat Diskon 50 Persen Iuran JKK dan JKM

Senin, 15 September 2025 – 16:23 WIB
Ojol hingga Kurir Dapat Diskon 50 Persen Iuran JKK dan JKM - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ilustrasi Foto: Dok. Kemenko Perekonomian

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Perenomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberikan bantuan iuran jaminan kehilangan, kecelakaan kerja, dan kematian bagi pekerja.

Para pekerja tersebut termasuk pengemudi ojek online atau ojol, ojek panggalan, sopir, kurir, dan logistik.

Bantuan itu diberikan dalam program Pemerintah Pusat dalam rangka stimulus ekonomi untuk masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga:

Untuk para pekerja tersebut, diberikan diskon 50 persen saat membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Jadi, ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, sopir, kurir, dan logistik,” ucap Airlangga di Istana Kepresidenan, pada Senin (15/9).

“Target penerimanya adalah 731.361 orang, diberikan diskon 50 persen untuk JKK dan JKM,” lanjutnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk program JKK dan JKM tersebut Rp 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS.

“Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta,” jelasnya.

Pemerintah berikan diskon 50 persen bagi ojol, ojek panggalan, sopir, kurir, dan logistik saat membayar iuran JKK dan Jaminan Kematian (JKM).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   diskon  JKK  jkm  Ojol  Ojek Pangkalan  kurir  Sopir  logistik  Airlangga Hartarto  BPJS 
BERITA DISKON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp