Ojol Tewas Dilindas Mobil Rantis Brimob, Denny Sumargo Ikut Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Denny Sumargo turut berduka atas kepergian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob saat demo di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

Melalui akun miliknya di Instagram, aktor sekaligus presenter itu menyampaikan belasungkawa.

"Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Saya mendapat kabar driver ojol yang terlindas mobil aparat tadi sudah berpulang ke hadapan tuhan. Saya mendoakan beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi tuhan dan diberikan kekuatan untuk keluarganya," ungkap Denny Sumargo.

Mantan atlet basket itu meminta pihak kepolisian mengusut tuntas peristiwa mobil rantis Brimob yang melindas ojol tersebut.

Menurut Denny Sumargo, aparat harus bertanggung jawab dan bertindak cepat menyikapi kejadian itu.

"Supaya jangan sampai, ini tergoreng ke arah narasi yang bisa menimbulkan pergesekan dan api yang lebih besar karena adanya korban jiwa," beber pemain film 5cm itu

Denny Sumargo khawatir kejadian mobil rantis Brimob melindas ojol Affan Kurniawan memicu peristiwa yang lebih besar.

Oleh sebab itu, dia kembali mengingatkan polisi agar lebih responsif dan berempati.