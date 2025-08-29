Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Sherina Munaf: Sampai Kapan Pura-Pura Semua Baik-Baik Saja?

Jumat, 29 Agustus 2025 – 13:06 WIB
Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Sherina Munaf: Sampai Kapan Pura-Pura Semua Baik-Baik Saja? - JPNN.COM
Musisi sekaligus aktris Sherina Munaf turut buka suara atas tragedi pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis polisi. Foto: Instagram/sherinasinna

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus aktris Sherina Munaf turut buka suara atas tragedi pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah dilindas mobil rantis Brimob, saat pengamanan demo di Jakarta pada Kamis (28/8).

Dalam unggahannya di Instagram, dia menyuarakan kekecewaan dan keresahannya atas apa yang terjadi.

"Enggak tahu lagi kalau seperti ini masih juga dinormalisasikan. Enggak tahu lagi kalau bersuara soal ketidakadilan itu dicap terlalu idealis. Enggak tahu lagi kalau kekerasan yang terdokumentasi nyata ini masih bisa dilihat sebelah mata," ujar Sherina Munaf melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (29/8).

Baca Juga:

"Mau sampai kapan pura-pura semua baik-baik saja?" sambungnya.

Dalam unggahannya tersebut, penyanyi 35 tahun itu juga menyoroti sikap aparat.

Dia menuturkan, aparat kepolisian seharusnya melindungi rakyat, bukan justru sebaliknya.

Baca Juga:

"Aparat seharusnya melindungi rakyatnya, bukan mengambil nyawa seseorang yang tengah bekerja banting tulang," kata Sherina Munaf.

Dia lantas menyampaikan belasungkawanya terhadap keluarga pengemudi ojek online yang meninggal dunia.

Musisi sekaligus aktris Sherina Munaf turut buka suara atas tragedi pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sherina Munaf  Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Mobil Rantis  Demo  demo 28 Agustus  Demo Buruh  Demo buruh 28 Agustus 
BERITA SHERINA MUNAF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp