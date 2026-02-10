Okamoto Luncurkan New OK Series dan Playspace di PIK

jpnn.com - Memasuki bulan kasih sayang, kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat dan proteksi diri menjadi topik yang makin relevan. Menjawab kebutuhan tersebut, Okamoto, meluncurkan varian terbaru New OK Series: Ultra Thin dan Safeguard.

Peluncuran ini dikemas secara unik melalui pengalaman interaktif bertajuk "Playspace" yang digelar di Cove Batavia, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.

"Kedekatan emosional harus berjalan seiring dengan rasa nyaman dan tanggung jawab," kata Senior Chief Marketer Okamoto Industries (HK) Ltd., Holly Kwan dalam keterangannya, Selasa (10/2).

Dia menjelaskan, inovasi ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung hubungan yang berbasis rasa saling menghargai.

Melalui kehadiran Ultra Thin dan Safeguard, merek kondom terkemuka asal Jepang tersebut ingin membantu generasi modern memandang proteksi bukan sebagai hal yang membatasi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan pasangan agar hubungan dijalani dengan lebih tenang.

Kedua varian baru ini dirancang menggunakan teknologi Sheerlon, material lateks khas Okamoto yang dikenal lebih lembut, kuat, dan tidak berbau.

Sementara itu, Sex Educator, dr. Haekal Anshari, menilai bahwa pendekatan yang ringan memang dibutuhkan agar pesan kesehatan seksual dapat diterima dengan baik. Ia menekankan bahwa di tengah luasnya akses informasi, banyak orang masih canggung membahas proteksi.

"Dengan pendekatan yang positif dan tidak menghakimi, penggunaan kondom kini dipandang sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian," ujarnya.