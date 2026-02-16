Oki Setiana Dewi Perluas Safari Dakwah ke Mancanegara

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus pendakwah Oki Setiana Dewi terus memperluas kiprahnya di kancah internasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, dia aktif menggelar safari dakwah di sejumlah negara meski tengah fokus menempuh pendidikan di Mesir.

Saat ini, Oki diketahui sedang melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada jurusan Ushuluddin.

Meski telah meraih dua gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, dia memilih kembali menimba ilmu dan bahkan memboyong keluarganya ke Mesir sejak 2024.

Di tengah kesibukan sebagai mahasiswi, aktivitasnya di Indonesia tetap berjalan. Sejak September 2025, Oki tercatat sebagai dosen tetap Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mengajar secara daring.

Dia menegaskan kecintaannya pada dunia pendidikan dan dakwah. “Kesibukan sehari-hari selain kuliah, mengajar di universitas secara daring, mengelola pesantren cabang Mesir, juga menulis buku,” ujarnya.

Sejak bermukim di Mesir, Oki rutin mengisi safari dakwah ke berbagai negara saat libur kuliah. Terbaru, dia menyampaikan ceramah di Indonesia Islamic Center London, University of Southampton, serta University of Edinburgh di Skotlandia.

Ini bukan kali pertama Oki berdakwah di Inggris. Pada 2023, dia terlibat dalam program English for Ulama yang merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, British Council, dan Minhaj Welfare Foundation untuk memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan damai.