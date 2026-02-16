Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Oki Setiana Dewi Perluas Safari Dakwah ke Mancanegara

Senin, 16 Februari 2026 – 15:41 WIB
Oki Setiana Dewi Perluas Safari Dakwah ke Mancanegara - JPNN.COM
Oki Setiana Dewi kian aktif safari dakwah internasional di tengah fokus studi di Mesir. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus pendakwah Oki Setiana Dewi terus memperluas kiprahnya di kancah internasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, dia aktif menggelar safari dakwah di sejumlah negara meski tengah fokus menempuh pendidikan di Mesir.

Saat ini, Oki diketahui sedang melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada jurusan Ushuluddin.

Baca Juga:

Meski telah meraih dua gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, dia memilih kembali menimba ilmu dan bahkan memboyong keluarganya ke Mesir sejak 2024.

Di tengah kesibukan sebagai mahasiswi, aktivitasnya di Indonesia tetap berjalan. Sejak September 2025, Oki tercatat sebagai dosen tetap Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mengajar secara daring.

Dia menegaskan kecintaannya pada dunia pendidikan dan dakwah. “Kesibukan sehari-hari selain kuliah, mengajar di universitas secara daring, mengelola pesantren cabang Mesir, juga menulis buku,” ujarnya.

Baca Juga:

Sejak bermukim di Mesir, Oki rutin mengisi safari dakwah ke berbagai negara saat libur kuliah. Terbaru, dia menyampaikan ceramah di Indonesia Islamic Center London, University of Southampton, serta University of Edinburgh di Skotlandia.

Ini bukan kali pertama Oki berdakwah di Inggris. Pada 2023, dia terlibat dalam program English for Ulama yang merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, British Council, dan Minhaj Welfare Foundation untuk memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan damai.

Oki Setiana Dewi kian aktif safari dakwah internasional di tengah fokus studi di Mesir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oki Setiana Dewi  safari dakwah  berdakwah  Kuliah 
BERITA OKI SETIANA DEWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp