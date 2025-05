Oklahoma City Thunder Juara Barat NBA, Ketemu Pacers atau Knicks?

jpnn.com - OKLAHOMA CITY - Oklahoma City Thunder akhirnya mengukuhkan diri sebagai juara wilayah Barat NBA setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves 4-1 (format best of seven).

Pada gim ke-5 yang digelar di kandang Thunder, Paycom Center, Oklahoma City, Kamis (29/5) siang WIB, tuan rumah menang telak 124-94.

Bintang Thunder, yang meraih MVP NBA musim ini, Shai Gilgeous-Alexander, mencetak 34 poin.

"Kami masih harus banyak bekerja untuk mencapai tujuan akhir kami, dan bukan ini (juara wilayah). Jadi, itu (juara NBA) yang menjadi fokus saya," ujar Shai.

Pelatih OKC Mark Daigneault pun memuji skuadnya yang mayoritas masih berusia muda.

"Mereka pemain-pemain tak biasa. Berkarakter tinggi," ujar Daigneault.

Di final NBA, OKC akan menghadapi juara wilayah Timur yang masih diperebutkan oleh Indiana Pacers dan New York Knicks.

Indiana memimpin 3-1 dan gim ke-5 akan dimainkan di New York City pada Kamis waktu AS. (ap/jpnn)