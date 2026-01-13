Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Oknum Aparat Desa Menjambret Seorang Nenek di Pamekasan, Korban Tewas

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:23 WIB
Pelaku jambret ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Personel Polres Pamekasan, Jawa Timur menangkap seorang oknum aparat desa asal Kabupaten Sampang yang menjadi pelaku jambret di Pamekasan pada 8 Januari 2026.

Dalam kasus penjambretan itu mengakibatkan satu korban tewas dan 2 orang lainnya luka-luka.

"Penangkapan pelaku ini kami lakukan di rumahnya kemarin," kata Wakapolres Pamekasan Kompol Hendry Soelistiawan dalam keterangan pers di Mapolres Pamekasan, Jawa Timur, Senin (12/1/2026).

Pelaku jambret berinisial UA (3) merupakan warga Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dan saat ini masih aktif menjabat sebagai salah satu kepala dusun di desa itu.

Penangkapan pelaku jambret yang terjadi pada 8 Januari 2026 di Jalan Raya Peltok, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, dilakukan polisi dengan cara melumpuhkan menggunakan timah panas.

Menurut Wakapolres, langkah itu dilakukan lantaran tersangka berupaya melawan petugas dan hendak melarikan diri.

"Ya, terpaksa kami melumpuhkan," ucap Kompol Hendry.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan Pasal 479 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan kematian.

