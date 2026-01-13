Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Oknum ASN dan 2 Wanita di Mamuju Terlibat Narkoba



Selasa, 13 Januari 2026 – 07:49 WIB
Oknum ASN dan 2 Wanita di Mamuju Terlibat Narkoba - JPNN.COM
Kapolresta Mamuju Komisaris Besar Polisi Ferdyan Indra Fahmi. ANTARA/HO-Humas Polresta Mamuju

jpnn.com - Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menangkap seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 wanita terkait penyalahgunaan narkoba.

Kapolresta Mamuju Kombes Ferdyan Indra Fahmi menyebut oknum ASN berinisial AR itu ditangkap bersama dua wanita, yakni PR dan ISS.

"Dari penangkapan tiga pelaku penyalahgunaan narkoba, salah seorang di antaranya adalah oknum ASN itu, kami juga menyita sejumlah barang bukti," kata Ferdyan di Mamuju, Senin (12/1/2026).

Baca Juga:

Kasat Resnarkoba Polresta Mamuju AKP Sigit Nugroho menyampaikan, pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan oknum ASN itu berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya dugaan penyalahgunaan dan transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Simboro.

Berdasarkan informasi itu, Tim Opsnal Satreskoba Polresta Mamuju kemudian melakukan penyelidikan yang mengarah pada AR.

"Kami kemudian menangkap AR di Jalan Jenderal Sudirman," ucapnya.

Baca Juga:

Dari penangkapan itu, polisi menemukan empat paket berukuran sedang berisi kristal bening diduga sabu-sabu, dua kaca pireks, satu unit telepon genggam serta satu unit mobil.

Hasil pemeriksaan awal, AR mengakui masih menyimpan sabu-sabu di kamar kosnya yang berada di salah satu kamar kosnya di kawasan Kecamatan Simboro, Mamuju.

Oknum ASN berinisial AR dan dan 2 wanita ditangkap personel Polresta Mamuju terkait penyalahgunaan narkoba. Begini kronologinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oknum ASN  narkoba  Wanita  Mamuju  polresta mamuju 
BERITA OKNUM ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp