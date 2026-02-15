Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Oknum Polisi Brigadir LR Tembak Warga di Waena, Begini Kejadiannya

Minggu, 15 Februari 2026 – 02:47 WIB
Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito. (ANTARA/Evarukdijati)

jpnn.com - Personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua sedang mengusut kasus penembakan warga oleh oknum polisi Brigadir LR.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito mengatakan kasus penembakan dilakukan oleh Brigadir Polisi (Brigpol) LR di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

"Kasus penembakan yang dilakukan Brigpol LR hingga melukai Novel, warga Waena, kini ditangani Propam Polda Papua, " katanya di Jayapura, Sabtu (14/2/2026).

Dia menjelaskan dari laporan yang diterima terungkap bahwa insiden penembakan yang dilakukan Brigpol LR berawal saat oknum polisi itu mencari pelaku pelemparan mobilnya.

Saat ini penyidik masih mengusut kasus itu guna mengetahui kronologis kejadian.

"Brigpol LR tetap akan diproses pidana dan kode etik," kata Kombes Cahyo.

Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrickus Maclarimboen secara terpisah mengatakan penembakan terjadi pada Kamis (12/2), di Waena.

Dari laporan awal dan keterangan saksi terungkap kejadian bermula saat pelaku diduga memasuki rumah korban secara paksa dan menodongkan senjata api kepada saksi di dalam rumahnya.

