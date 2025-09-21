Oknum TNI Pukul Ojol di Jalan Gara-Gara Masalah Sepele

Minggu, 21 September 2025 – 17:30 WIB

jpnn.com, PONTIANAK - Oknum anggota TNI Letda AF memukul seorang pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pontianak.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Letkol Inf Agung W Palupi mengatakan kasus pemukulan yang terjadi di Jalan Seruni, Panglima Aim, Pontianak Timur.

Dia menegaskan Polisi Militer Kodam (Pomdam) XII/Tanjungpura akan memproses kasus ini secara hukum hingga ke persidangan militer.

"Proses hukum akan berlanjut sampai ke pengadilan militer. Mari kita percayakan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku," kata Agung, Minggu.

Dia meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Agung menjelaskan insiden terjadi pada Sabtu (20/9) pukul 14.00 WIB.

Setelah kejadian, puluhan rekan ojol mendatangi Markas Pomdam XII/Tanjungpura untuk meminta pertanggungjawaban.

"Kami bergerak cepat, oknum pelaku langsung diamankan," tuturnya.