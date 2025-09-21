Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Oknum TNI Pukul Ojol di Jalan Gara-Gara Masalah Sepele

Minggu, 21 September 2025 – 17:30 WIB
Oknum TNI Pukul Ojol di Jalan Gara-Gara Masalah Sepele - JPNN.COM
Oknum anggota TNI memukul salah satu ojol di Pontianak mendapatkan sanksi tegas oleh Kodam XII/Tpr (ANTARA/HO : Media Sosial)

jpnn.com, PONTIANAK - Oknum anggota TNI Letda AF memukul seorang pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pontianak.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Letkol Inf Agung W Palupi mengatakan kasus pemukulan yang terjadi di Jalan Seruni, Panglima Aim, Pontianak Timur.

Dia menegaskan Polisi Militer Kodam (Pomdam) XII/Tanjungpura akan memproses kasus ini secara hukum hingga ke persidangan militer.

Baca Juga:

"Proses hukum akan berlanjut sampai ke pengadilan militer. Mari kita percayakan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku," kata Agung, Minggu.

Dia meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Agung menjelaskan insiden terjadi pada Sabtu (20/9) pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

Setelah kejadian, puluhan rekan ojol mendatangi Markas Pomdam XII/Tanjungpura untuk meminta pertanggungjawaban.

"Kami bergerak cepat, oknum pelaku langsung diamankan," tuturnya.

Viral oknum anggota TNI Letda AF memukul seorang pengemudi ojek online (ojol) di jalan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  Ojol  ojek online  Anggota TNI 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp