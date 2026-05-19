Oktasari Sabil Lulus Doktor di Luar Negeri dengan Predikat Terbaik

Selasa, 19 Mei 2026 – 03:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Hj. Oktasari Sabil resmi meraih gelar doktor (S3) bidang Manajemen setelah menyelesaikan pendidikan di Management and Science University (MSU) Malaysia.

Prosesi wisuda yang berlangsung pada Minggu (18/5/2026) menjadi sorotan karena risetnya yang mengupas strategi pemenangan partai politik.

Pencapaian akademik tersebut menjadi sorotan karena penelitian yang diangkat Oktasari Sabil membahas strategi Partai Gerindra dalam membangun perhatian dan dukungan pemilih menjelang pemilu.

Dalam disertasinya, Oktasari mengangkat judul Influence of Public Service Determinants on the Political Communication Strategies of the Gerindra Party in East Jakarta: Mediating Role of Voter Attention to Elections.

Penelitian tersebut menganalisis pengaruh faktor pelayanan publik terhadap strategi komunikasi politik Partai Gerindra, dengan perhatian pemilih terhadap pemilu sebagai variabel mediasi.

Penelitian itu juga menyoroti pentingnya pelayanan publik, pendekatan sosial, serta strategi komunikasi partai dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada proses demokrasi.

Selain disertasi doktoralnya, Oktasari juga berhasil menerbitkan jurnal ilmiah bereputasi internasional Scopus Q1 dengan judul Unpacking Political Communication in the Gerindra Party: The Roles of Economic and Social Support Through SMART-PLS Analysis.

Jurnal tersebut membahas politik Partai Gerindra melalui pendekatan dukungan ekonomi dan sosial menggunakan metode analisis SMART-PLS.