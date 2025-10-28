Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Oktober Milik Teja! Sang Tembok Persib Bandung Kian Perkasa di Bawah Mistar

Selasa, 28 Oktober 2025 – 11:31 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (menangkap bola). Foto: Persib.

jpnn.com - Teja Paku Alam sedang berada di puncak performa. Kiper Persib Bandung itu menjelma menjadi tembok kokoh yang tak tergoyahkan di bawah mistar gawang.

Sepanjang Oktober 2025, Teja sukses menjaga gawang Persib dari kebobolan.

Penampilan Impresif Teja

Empat pertandingan, empat kemenangan, dan empat kali clean sheet, menjadi saksi bagaimana kiper asal Painan, Sumatera Barat, itu menjadi fondasi kokoh di balik kebangkitan Maung Bandung.

Terbaru, Teja kembali tampil gemilang saat Persib menaklukkan Persis Solo 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, eks kiper Sriwijaya FC juga mencatat clean sheet dalam kemenangan atas Bangkok United (2-0), PSBS Biak (3-0), dan Selangor FC (2-0).

Tetap Merendah

Namun, di balik catatan impresif itu, Teja memilih untuk tetap merendah. 

Dia menilai keberhasilannya menjaga gawang tetap perawan bukan hasil kerja seorang diri, melainkan buah dari kolaborasi seluruh tim.

"Alhamdulillah, ini semua berkat doa keluarga, kerja keras rekan-rekan setim, pelatih, dan semua yang ada di tim."

TAGS   Persib Bandung  Teja Paku Alam  Persib  Super League 
